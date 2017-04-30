İstanbul'daki Tapu Cinayetine, Muş'ta Barış

İSTANBUL Beylikdüzü'nde geçen yıl tapu yüzünden iki kardeşin ölümü ile sonuçlanan cinayetin kan davasına dönüşmemesi için memleketleri Muş'ta 2 bin kişinin katılımıyla barış töreni yapıldı.



Olay geçen yıl 3 Mayıs 2016 günü meydana geldi. Tapu yüzünden anlaşmazlık yaşadığı müteahhit Adnan Kılıçaslan ile kardeşi Savaş Kılıçaslan'ı öldürdüğü iddiasıyla Mahmut Sucu yakalandı. Muş'ta kanat önderleri ile aşiret reisleri Sucu ve Kılıçaslan aileleri arasında kan davası olmaması için araya geldi. Muş'ta bir düğün salonunda düzenlenen barış törenine Vali Seddar Yavuz, ilçe belediye başkanları İstanbul, Ankara, Batman ve birçok ilden kanaat önderleri, vatandaşlar, iki aşiretin üyeleri katıldı.



Barış töreninde ilk konuşmayı yapan Şeyh Muhiddin Aydın, barışın İslam'daki yerine değinerek, barışı sağlamada emeği geçen herkese teşekkür etti ve bu barışın kalıcı olması dileğinde bulundu.



Kuran-ı Kerim'in okunumasından sonra her iki aşiretin üyeleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek bir birleriyle tokalaşıp barışı ilan etti. Yapılan duanın ardından taraflar aynı masada yan yana oturup barış yemeği yedi.



Törenin sonunda konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, günümüzde yaşanan savaşlardan bahsederek kavga, dövüş intikamla hiçbir yere varılamayacağını söyledi. Vali Yavuz barışı sağlamada gösterdikleri duyarlık nedeniyle Kılıçaslan ailesine ve emeği geçenlere teşekkür etti. - Muş