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İstanbul'daki Saldırıda Yaralanan 28 Kişinin Tedavisi Sürüyor
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İstanbul'daki Saldırıda Yaralanan 28 Kişinin Tedavisi Sürüyor
4 Ocak 2017 Çarşamba 19:22
Yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında yaralanan 28 kişinin tedavisi sürüyor.
Yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında yaralanan 28 kişinin tedavisi sürüyor.
Kaynak:
Dunya.com
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[9130602] Dunya.com
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