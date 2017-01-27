Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
AK Parti İstanbul İl Binası ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahlarıyla düzenlenen saldırılarla ilgili gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C üyesi Şerif Turunç tutuklandı
Turunç, geçtiğimiz pazar günü Tekirdağ'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alınan Turunç'un bugün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedildi.
Şerif Turunç'un çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Istanbul'daki "Lav"Lı Saldırılar: Dhkp-C'li Şerif Turunç Tutuklandı
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHAAK Parti İstanbul İl Binası ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahlarıyla düzenlenen saldırılarla ilgili gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C üyesi Şerif Turunç tutuklandıTurunç, geçtiğimiz pazar günü Tekirdağ'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA