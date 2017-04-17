Istanbul'daki Kesin Seçim Sonuçları Açıklandı

Referandum seçimlerinde İstanbul'daki kesin sonuçlar açıklandı. Sonuçlara göre İstanbul'da 4 Milyon 479 Bin 269 seçmen 'evet', 4 Milyon 728 Bin 317 seçmen ise 'hayır' oyu kullandı. YSK İstanbul İl Seçim Kuruluna ulaşan kesin sonuçlar açıklandı. İstanbul genelinde 9 Milyon 207 Bin 586 seçmenin oy kullandığı belirtilirken, bu seçmenlerden 4 Milyon 479 Bin 269'unun 'evet', 4 Milyon 728 Bin 317'sinin ise 'hayır' seçeneğini mühürlediği ortaya çıktı. İstanbul'un 39 ilçesinin 21'inden 'evet'sonucu, 18'inden ise 'hayır' sonucu çıktı. İstanbul'da kullanılan 9 Milyon 207 Bin 586 oydan, 132 Bin 619 oy geçersiz sayıldı.



İstanbul'a bağlı 39 ilçedeki oy dağılımı ise şöyle;



Adalar: 2 Bin 646 evet, 7 Bin 402 hayır



Arnavutköy: 92 Bin 67 evet, 46 Bin 36 hayır



Ataşehir: 116 Bin 782 Bin evet, 157 Bin 521 hayır



Avcılar: 108 Bin 172 evet, 156 Bin 39 hayır



Bağcılar: 270 Bin 470 evet, 172 Bin 518 hayır



Bahçelievler: 189 Bin 448 evet, 186 Bin 937 hayır



Bakırköy: 33 Bin 474 evet, 116 Bin 804 hayır



Başakşehir: 112 Bin 719 evet, 96 Bin 524 hayır



Bayrampaşa: 94 Bin 229 evet, 83 Bin 241 hayır



Beşiktaş: 21 Bin 932 evet, 106 Bin 648 hayır



Beykoz: 86 Bin 718 evet, 76 Bin 654 hayır



Beylikdüzü: 76 Bin 537 evet,109 Bin 648 hayır



Beyoğlu: 74 Bin 62 evet, 73 Bin 738 hayır



Büyükçekmece: 64 Bin 990 evet, 81 Bin 738 hayır



Çatalca: 18 Bin 558 evet, 28 Bin 127 hayır



Çekmeköy: 76 Bin 699 evet, 69 Bin 741 hayır



Esenler: 182 Bin 844 evet, 92 Bin 394 hayır



Esenyurt: 209 Bin 980 evet, 321 Bin 860 hayır



Eyüp: 116 Bin 399 evet, 123 Bin 812 hayır



Fatih: 127 Bin 324 evet, 120 Bin 505 hayır



Gaziosmanpaşa: 174 Bin 292 evet, 131 Bin 917 hayır



Güngören: 101 Bin 354 evet, 86 Bin 935 hayır



Kadıköy: 63 Bin 479 evet, 263 Bin 814 hayır



Kağıthane: 151 Bin 199 evet, 128 Bin 255 hayır



Kartal: 133 Bin 637 evet, 173 Bin 927 hayır



Küçükçekmece: 209 Bin 670 evet, 262 Bin 999 hayır



Maltepe: 125 Bin 811 evet, 201 Bin 777 hayır



Pendik: 244 Bin 540 evet, 183 Bin 79 hayır



Sancaktepe: 117 Bin 270 evet, 109 Bin 483 hayır



Sarıyer: 89 Bin 749 evet, 129 Bin 855 hayır



Silivri: 43 Bin 357 evet, 64 Bin 627 hayır



Sultanbeyli: 129 Bin 661 evet, 54 Bin 265 hayır



Sultangazi: 188 Bin 862 evet, 118 Bin 638 hayır



Şile: 11 Bin 885 evet, 11 Bin 230 hayır



Şişli: 50 Bin 347 evet, 128 Bin 142 hayır



Tuzla: 76 Bin 19 evet, 74 Bin 43 hayır



Ümraniye: 239 Bin 455 evet, 194 Bin 275 hayır



Üsküdar: 167 Bin 748 evet, 191 Bin 496 hayır



Zeytinburnu: 84 Bin 884 evet, 81 Bin 913 hayır



(Başak Akbulut/İHA)