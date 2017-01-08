İstanbul'daki Kar Yağışı

Etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlar için de ormanlık alanlar başta olmak üzere birçok noktada tedbirler aldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, ekipler gece boyunca çalışarak kara yollarının açık tutulmasını sağladı. Kara yollarının tıkanmasının ve yaşanan kazaların kış lastiği takılmamasından kaynaklandığı belirlendi.



İlçe belediyelerine de çalışmalar için ek tuz takviyesi yapıldı, trafikte bekleyen vatandaşlara da mobil büfeler aracılığıyla kumanya, çay ve hazır çorba dağıtıldı.



Öte yandan İBB ekipleri, gece boyunca TEM karayolunda, kara yolları ekiplerine araç ve tuz takviyesi yaparak yol çalışmalarını yürüttü.



Park Bahçeler, Katı Atık ve Zabıta müdürlükleri ekipleriyle İSFALT, İSTAÇ, 153 Beyaz Masa ekipleri de gece boyunca, sahada üst geçit, meydanlar, otobüs duraklarında kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.



"Yol kenarlarına bırakılan ve tehlike oluşturan araçlar güvenli bölgelere götürüldü"



Kış koşulları çalışmaları, AKOM'da toplanan itfaiye, AFAD, emniyet, AYEDAŞ, BEDAŞ, TİAŞ, İGDAŞ, İSKİ, Şehir Hatları, Metro İstanbul, İETT, İCA (YSS Köprüsü) Karayolları, İBB Trafik olmak üzere 27 ayrı birimin yöneticileri tarafından koordine edildi.



TEM ve Kuzey Çevre Yolunda arıza yapan, makaslayan, kayan ve yolu kapatan 128 tır ve kamyonu çekerek yolların açılmasını sağlayan itfaiye ekipleri ayrıca devrilen 22 ağacı da keserek yollardan kaldırdı.



Zabıta ekipleri de yol kenarlarına bırakılan ve tehlike oluşturan araçları çekerek güvenli bölgelere götürdü.



Ayrıca, yol kenarında kalan araçların çekilmesi için zabıta çekicileri hizmet verirken, vatandaşlar bu konuyla ilgili "153 Beyaz Masa" veya AKOM'un WhatsApp ihbar hattına "0552 153 34 00" müracaat edebilecek.



Karda aç kalan sahipsiz hayvanlar da unutulmadı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkisini artırması nedeniyle sahipsiz hayvanların aç kalmaması için birçok noktada da besleme çalışması yürütüyor.



Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünce, soğuk havaların etkisini artırmasıyla belirli aralıklarla besleme çalışması yapılıyor.



Ormanlık alanlar başta olmak üzere birçok bölgedeki noktalara hayvanlar için mama bırakılıyor. Ayrıca besleme noktalarında tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hayvanlar da veteriner hekim kontrolü altında tedavi ediliyor.