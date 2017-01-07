İstanbul'daki Kar Yağışı

Silivri'de dün akşam başlayan ve aralıksız süren kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yollarda kaldı.



İlçede etkili olan kar yağışı özellikle trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, buzlanmanın da etkisiyle kayganlaşan yollarda güçlükle ilerledi.



Yollarda araçları kara saplanan sürücüler, uzun süre yardım bekledi. Bu araçlar, çekicilerle bulundukları yerden kurtarıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



Yağış nedeniyle bir süre trafiğe kapanan D100 karayolu Selimpaşa mevkisi, tuzlama çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.