İstanbul'daki Geniş Kapsamlı Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve "torbacı" olarak tabir edilen 103 sokak satıcısından 90'ının emniyetteki işlemleri sürüyor.



Alınan bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alına şüphelilerden 13'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Adreslerde yapılan aramalarda ise 33 kilo 230 gram esrar, 4 kilo 957 gram bonzai, 103 ecstacy hap, 104 gram eroin, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 43 mermi, 9 bin 20 lira para, 100 liralık sahte banknot ve 1 hassas terazi ele geçirildi.