İstanbul'daki Geniş Kapsamlı Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda "torbacı" olarak tabir edilen 103 sokak satıcısının gözaltına alındığı öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Yunus Timleri ile özel eğitimli narkotik köpekleri ve polis helikopterlerinin desteğiyle Gaziosmanpaşa ilçesindeki Sarıgöl Mahallesi merkezli 100 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda "torbacı" olarak tabir edilen 103 sokak satıcısının gözaltına alındığı öğrenildi.



Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli türlerde yüklü miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildiği bildirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.