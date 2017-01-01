İstanbul'daki Gece Kulübü Saldırısı Alman Basınında (2)

İstanbul'un ünlü eğlence merkezine yeni yılın saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırı Alman basınında geniş haber olarak yer aldı. Saldırıya ilişkin ilk bilgileri flaş olarak duyuran medya organları gelişmeleri de anbean okuyucularına duyurdu.



Bild Online: Yılbaşı terörü



İstanbul'da yılbaşı gecesi kanlı terör saldırısı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eğlence kulübü Reina'ya yapılan saldırıda en az 39 kişinin hayatını kaybettiğini 70 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölenlerden en az 16'sı yabancı uyruklu. Saldırıyı gerçekleştirenlerin sayısı netlik kazanmadı. Saldırganlar henüz yakalanamadı.



Frankfurter Allgemeine Zeitung: İstanbul'da gece kulübüne yapılan saldırıda ölenler arasında çok sayıda yabancı var



İstanbul'un en büyük eğlence mekanına yapılan terör saldırısında en az 39 kişi hayatını kaybetti. Kimlikleri tespit edilen 21 kişiden 16'sı yabancı 5'i Türk. Yaralı 69 kişi hastanelerde tedavi ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırganın arandığını söyledi. Vali Vasip Şahin bir saldırganın kapıdaki bir polisi öldürdükten sonra kulübe girdiğini açıkladı. Saldırıyı kaç kişinin yaptığı net değil.



Zeit Online: İstanbul'da gece kulübü saldırısında en az 39 ölü



İstanbul merkezdeki bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi esnasında yapılan saldırıda en az 39 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ölenlerden 21'inin kimliklerinin tesbit edildiğini söyledi. Ölenlerden 16'sı yabancı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, saldırının terör saldırısı olduğunu açıkladı.



Welt Online: Gece kulübüne saldırıda 39 ölü- saldırgan kayıp



İstanbul'da bir gece kulübüne yapılan saldırıda 39 kişi öldü, 65 kişi yaralandı. Yılbaşı gecesi sabahın ilk saatlerinde en az bir saldırganın partide eğlenenlere ateş açtığı belirtiliyor. Türk hükümeti terör saldırısı olduğunu açıkladı. Saldırgan aranıyor. - Dortmund