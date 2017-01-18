İstanbul'daki Fetö Soruşturması

Van'da, İstanbul'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 2 askeri personel gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller üzerine 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı verildi.





Karar doğrultusunda, Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Van'da 4 adrese operasyon düzenlendi.





Operasyonda terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 2 askeri personel gözaltına alınırken, 2 askerin de arandığı öğrenildi.