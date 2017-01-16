İstanbul'daki Cinayetin Zanlıları Trabzon'da Yakalandı

Kadıköy'de, İsrail uyruklu bir kişiyi öldürdükleri iddia edilen Gürcü temizlikçi kadın ve eşi, yurt dışına kaçmak isterken Trabzon'da yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Caddebostan Çamfıstığı Sokak'ta yaşayan İsrail uyruklu Jak Levi'nin (72) evinde ölü bulunmasıyla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada, Levi'nin bıçakla öldürüldüğünü, evdeki kasadan bir miktar paranın çalındığını, bir kasanın da evden götürüldüğünü tespit etti.



Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Levi'nin evine son olarak, haftada bir gün temizlik için gelen Gürcistan uyruklu kadın ve kocasının girdiğini belirledi.



Teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, yurt dışına kaçmak isteyen 2 şüpheliyi Trabzon'da gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde bir miktar para ele geçirildi.



Şüphelilerin, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanacağı öğrenildi.