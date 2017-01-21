İstanbul'da Polise Saldıran Teröristin Kimliği Belli Oldu

İstanbul'dan son dakika haberi.. İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemeler göre ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan olay yerinde silah, el bombası ve çantasını bırakarak kaçtı.

Olay, saat 09.45 sıralarında meydana geldi. Polis aracına ateş açan bir kişiye araçtaki polisler karşılık verdi. Kısa süreli çatışma sonrası saldırgan olay yerinde silahını, bir el bombası ile çantasını bırakarak kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Saldırıyı düzenleyen teröristin Yunanistan'dan giriş yapan DHKP-C'li Şerif Tunç olduğu iddia edildi.

ÇANTA İNCELENİYOR

Zanlının olay yerinden kaçarken attığı çanta ve silah da polis tarafından incelemeye alındı. Çevrede geniş bir güvenlik çemberi oluşturan polis, çantada bomba olma ihtimaline karşı bomba imha uzmanlarını da olay yerine çağırdı. Zanlının kaçarken olay yerinde bıraktığı el bombası fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi ve zanlının yakalanması yönelik operasyonu sürüyor.