İstanbul'da zehir tacirlerine şafak baskını

Avcılar'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu



İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü 'torbacı' olarak tabir edilen zehir tacirlerine şafak operasyonu düzenledi.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konvoy halinde çıkan ekipler operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında ekipler Avcılar İlçesi genelinde birçok adrese eş zamanlı giriş yaptı. Denizköşkler Mahallesinde bulunan bir apartmana giriş yapan ekipler, burada şüpheli şahıs üzerine çalışma yaptı. Yapılan aramalar sonucunda şüpheli şahıs gözaltına alınırken bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Avcılar İlçesi genelinde düzenlenen operasyonda 12 adreste aramalar sürerken 13 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Operasyon sırasında ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, polis helikopterininde operasyona havadan destek verdiği görüldü.

(FT)