İstanbul'da Yılbaşı Tedbirleri

Beyoğlu'nda, yılbaşı tedbirleri kapsamında yarın saat 16.00'dan sonra trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar tespit edildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede cumartesi günü saat 16.00'dan itibaren, yılbaşı tedbirlerinin sona ermesinden bir saat sonrasına kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.



Buna göre, Mete Kavşağından Taksim yönüne giden araçlar Dolmabahçe istikametine, Şişhane ışıklardan (Tarlabaşı Bulvarına) Taksim istikametine giden araçlar Unkapanı istikametine yönlendirilecek.



Toprak yol ışıklardan Taksim yönüne Gümüşsuyu Caddesine akım verilmeyerek, araçlar Dolmabahçe istikametine gönderilecek. Şişhane Metro Durağı çıkışlarından yol kapatılarak Tarlabaşı ve Taksim istikametine akım verilmeyecek.



Ayrıca Tepebaşı ışıklardan yol kapatılarak, akım Unkapanı istikametine, Taksim AKM Kavşağından akım geri çevrilerek Dolmabahçe istikametine, Sıraselviler Caddesine giriş kapatılarak, akım Kazancı Yokuşuna yönlendirilecek.



Yeni Çarşı Caddesi, Meşelik Sokak girişi, Turnacıbaşı Caddesi ve Sadri Alışık Sokak, İstiklal Caddesine gidiş istikametinde kapatılarak, akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.



Refik Saydam Caddesinden Asmalı Mescit Caddesine giriş - çıkış ve Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak.