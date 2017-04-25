İstanbul'da "Yeditepe Huzur" Uygulaması

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapılıyor.



İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde, kent genelinde akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis katılıyor.



Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.



Sahil şeridi olan ilçelerde deniz polisleri de uygulamaya destek verdi.



Zırhlı araçların da uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapattığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları ve valizleri de kontrol edildi.



Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor.



Uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.