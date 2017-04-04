İstanbul'da "Yeditepe Huzur" Uygulaması

İstanbul'da 39 ilçede akşam saatlerinde "Yeditepe Huzur Uygulaması" adlı asayiş uygulaması yapıldı. Havadan, karadan ve denizden gerçekleşen uygulamada araçlar arandı, vatandaşların kimlikleri kontrol edildi.



İstanbul genelinde bu akşam "Yeditepe Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamaya terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin aralarında olduğu 5 bin polis katıldı. Uygulama kapsamında önceden belirlenen noktalarda bazı kişiler, araçlar ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaptığı uygulamada, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyan şüpheliler ile uyuşturucu satıcıları üzerinde duruluyor. Deniz polisi de destek verdi. Şüpheli görülen araçlar tek tek aranırken, iskele çıkışlarında vatandaşlara kimlik soruldu. Uygulamalara helikopterden havadan destek verdi. - İSTANBUL