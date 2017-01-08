İstanbul'da Yarın Okullar Tatil

İstanbul Valiliği, kar nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Böylece İstanbul'daki milyonlarca öğrenci rahat bir nefes aldı.

VASİP ŞAHİN DUYURDU: OKULLAR YARIN TATİL

İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın(pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir" dedi.

BURSA'DA DA OKULLAR TATİL

Öte yandan Bursa Valiliği de, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liselerin tatil edildiğini duyurdu. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Bursa Valiliği kar tatilini yazılı açıklama ile duyurdu. Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiği için bu kararın alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak 2017 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır."

ZONGULDAK'TA YARIN OKULLAR TATİL

Zonguldak'ta Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez bağlı belde ve köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında okullar yarın 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerimiz de 1 gün idari izinlilerdir" denildi. Zonguldak Valisi Ali Kaban da kar tatilini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Vali Kaban'ın paylaşımında, "Zonguldak'a güzel bir kar yağıyor. Beklenen oldu sonunda. Yarın okullar tatil. Keyfini çıkarın" ifadeleri yer aldı.

AKÇAKOCA'DA OKULLAR TATİL

Düzce Akçakoca'yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akçakoca Hıfzıssıhha kararıyla okullar tatil edildi. Ayrıca, hamile, engelli memurlar idari izinli sayılacak.

ÇANAKKALE'NİN BAZI İLÇELERİNDE TATİL

Çanakkale'de kar ve buzlanma nedeniyle merkez ilçe ve bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, "09/01/2017 Pazartesi günü il merkezindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel/resmi okullar ve kurumlar, kar/buzlanma nedeniyle bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca Milli Eğitim çalışanı engelli ve hamile personel 09/01/2017 Pazartesi günü bir gün idari izinlidir" dedi.

Çanakkale merkez ile Çan, Lapseki, Ezine, Yenice, Biga, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde 9 Ocak Pazartesi günü 1 gün, Gelibolu ilçesinde 9-10 Ocak tarihlerinde 2 gün eğitime ara verildi. Gökçeada, Bozcaada ve Eceabat ilçelerinde eğitime devam edilecek.

YALOVA'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

KASTAMONU'DA OKULLAR YARIN TATİL

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Kastamonu merkezindeki tüm okullar ile merkeze bağlı taşımalı eğitim yapılan okullarda 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

BALIKESİR'DE BANDIRMA VE MANYAS

Balıkesir'in Bandırma ve Manyas ilçelerinde, 9 Ocak pazartesi günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler tatil edildi. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak. Susurluk İlçesi'nde de taşımalı eğitim öğrencilerine tatil verildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi. Aşım, "Bazı bölgelerimizde kar kalınlığı 1,5 metreye yükselmiş durumda. Bu nedenle eğitime bir gün ara verdik" dedi. Bu arada Valilikten yapılan yazılı açıklamada da kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı "İl Hıfzısıhha Kurulu, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların yarın izinli sayılması kararlaştırıldı." dedi.