İstanbul'da Yapılan Bir Altyapı Kazısında 1.500 Yıllık Kilise Ortaya Çıktı

İstanbul'da yapılan altyapı çalışmaları sırasında, tarihinin 1.500 yıl önceye dayandığı öne sürülen kiliseye ait kalıntılar bulundu.



İstanbul Beylerbeyi'nde meydana gelen olayda, İSKİ'nin yürüttüğü altyapı çalışmaları sırasında yapılan kazıda, tarihi eser parçaları gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 6 ay önce yaşanan bu gelişme üzerine müze görevlileri aranarak durumdan haberdar edildi.



Ortaya çıkan kiliseye ait kalıntıların arasında olan sütunun üzerinde bin 500 yıllık geçmişse sahip olduğu tespit edilen motifler, arkeoloji müzesinin görevlileri tarafından incelendi ve sonrasında sütunun kendisi teslim alındı. Bahse konu kazının yapıldığı yerde ise tarihi bir kilisenin olduğu sanılıyor.