Istanbul'da Yangın

Fatih'te çıkan yangın iki gecekondunun kullanılamaz hale gelmesine, bir gecekondunun ise çatısında hasara yol açtı.



Alınan bilgiye göre, Mevlanakapı Mahallesi Melek Hatun Camii Sokağı'nda boş bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler çevredeki iki gecekonduya da sıçradı.



Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.



Gecekondulardan ikisinin kullanılamaz hale gelmesine, birinin çatısında hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.