İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor (Ek Görüntü)

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Ozan URAL-İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL DHA İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkili oldu. Araç sürücüleri ışıklı trafik tabelalarıyla kaygan zemine karşı uyarılırken erken saatlerde işlerine gitmek için evdlerinden çıkan vatandaşlar da şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.