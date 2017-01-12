İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. İstanbul'da geçtiğimiz Cuma gecesi başlayan ve salı günü etkisini kaybeden kar yağışı yerini gece saatlerinde yağmura bıraktı. Yağmur nedeniyle yerlerdeki kar yığınları da erimeye yüz tuttu. Beyoğlu'nda yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar tramvay durağında bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştığı görüldü. - İstanbul
İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor.
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