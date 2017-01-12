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İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor
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İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de sürüyor.

İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de sürüyor.

Kaynak: Dunya.com

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