Istanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

Kağıthane'de polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle ilçede 20 adreste 23 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.



Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, önceden belirlenen adreslerde detaylı arama yapıldı.



Şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.



Polis ekiplerinin operasyon kapsamındaki aramaları sürüyor.