İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'dan Azerbaycan'a kargo ile gönderilmek istenen oyuncak bebeğin başına saklanmış 84 gram esrar bulundu.



Alınan bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'deki bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Söz konu firmaya operasyon düzenleyen ekipler, Azerbaycan'a kargo ile gönderilmek üzere kolilenmiş oyuncak bebeğin baş kısmına zulalanmış 11 şeffaf poşet içerisinde 84 gram esrar ele geçirdi.



Oyuncak bebeği kargo firmasına getirdiği belirlenen ve 28 Mart'ta Küçükçekmece'de düzenlenen baskında gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.