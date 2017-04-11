Istanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin desteğiyle Sarıyer ilçesinde 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis helikopterinin de eşlik ettiği operasyona 400 polis katıldı.



"Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda, binaların kapıları koçbaşı yardımıyla kırılarak içeri girildi ve detaylı arama yapıldı.



Operasyonda, 2 kilogram civarında sentetik kannabinoid (bonzai), yine 2 kilogram civarında esrar, satışa hazırlanmış 500 fişek halinde uyuşturucu madde ile 6 ruhsatsız silah, 4 pompalı tüfek ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.



Ekipler tarafından 25 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 45 yaşındaki A.O.C'nin 47 ayrı suçtan arandığı belirlendi.