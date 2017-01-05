İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Kartal Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu satıcılığı yaptığı öğrenilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.



Polis, uyuşturucu madde sattığı ihbar edilen F.D. ve M.Y'nin Pendik'te ikamet ettiğini tespit etti.



Polis ekiplerinin, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, silah ve uyuşturucu madde ile çok sayıda mermi, bin 750 TL para, 2 hassas terazi ve 6 çalıntı plaka ele geçirildi.



Gözaltına alınan F.D'nin çeşitli suçlardan sabıka kaydı ile aranmasının olduğu, M.Y'nin de çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.