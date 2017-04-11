İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Gözaltı

İstanbul'da 400 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin ise 47 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.



İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında adresleri belirlenen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Polis helikopteri ile 400 polisin katıldığı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 kilogram sentetik kannabinoid, 2 kilogram esrar maddesi, satışa hazır 500 fişek uyuşturucu madde, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülerek detaylı inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde A.O.C. (45) isimli şüphelinin 47 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL