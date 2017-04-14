Istanbul'da Uyuşturucu Operasyonları

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz çarşamba günü 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Mersin'den Suudi Arabistan'a yollanan dekoratif lavaboların içinde 159 bin uyuşturucu hap, Atatürk Havalimanında düzenlenen 2 ayrı operasyonda 5 kilo 711 gram eroin, 39 kilo 150 gram khat ele geçirildi. Polis ekipleri operasyonlarda yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.



DEKORATİF LAVABOLARIN İÇİNDE 159 BİN UYUŞTURUCU HAP



İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar üzerine Mersin'den kargo ile Suudi Arabistan'a yollanacak dekoratif lavabolar içinde uyuşturucu hap bulunduğu yönündeki ihbarı değerlendirdi. Polis ekipleri, Mersin'den Suudi Arabistan'a gidecek kargonun İstanbul'da olduğunu tespit ederek kargo firmasına operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Mersin'den 4 kasada yollanan dekoratif lavaboları bulunarak incelemeye alındı. Polis ekipleri lavabonun orta kısmına süsleme için konulan renkli taşların arasında yaklaşık 32 kilogram ağırlığında toplam 159 bin 80 captagon hap karıştırıldığını tespit etti. Ekipler, Mersin'den kargoyu yollayan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



HAVALİMANI'NDA 39 KİLO KHAT, 5 KİLO 711 GRAM EROİN YAKALANDI



Öte yandan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanında düzenlediği 2 operasyonda toplam 5 kilo 711 gram eroin, 39 kilo 150 gram khat bitkisi ele geçirdi. Operasyonlarda G.M ve S.R. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.M. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, S.R. ise adli kontrol talebiyle adli kontrollü şartıyla serbest bırakıldı.



Polis ekiplerinin yaptığı operasyonlar polis kameraları tarafından görüntülendi. Ele geçiren uyuşturucu maddeler basın mensuplarına gösterildi.