İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları

İstanbul'daki 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan'da Atatürk Havalimanında düzenlediği 2 operasyonda 5 kilo 711 gram eroin, 39 kilo 150 gram khat bitkisi ele geçirdi.



Yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.



Küçükçekmece'de bir kargo şirketine gerçekleştirilen operasyonda ise Suudi Arabistan'a ahşap kasalar içerisine yerleştirilerek gönderilmek istenen ve renkli taşlarla süslenmiş 4 cam lavabo bulundu.



Lavabonun orta kısmına süsleme için konulan renkli taşlar incelendiğinde aralarına 159 bin 80 kaptagon hap karıştırıldığı ortaya çıktı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğeri adli kontrollü olarak serbest bırakıldı.