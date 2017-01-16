İstanbul'da Uyuşturucu İmalatçılarına Darbe

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, eroin yapımında kullanılan ve piyasa değeri 4 milyon 50 bin TL olduğu belirlenen 810 litre asetik anhidrit maddesi ele geçirildi.



Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir tırın, eroin yapımında kullanılan madde taşıdığı ve aracın İstanbul'a ulaşmak üzere olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri mobese kayıtları, güzergah üzerinde bulunan tır parkları ve aracın bulunabileceği diğer tüm mahalleri inceledi. Yürütülen çalışmalar neticesinde aracın Mahmutbey gişelerinden İstanbul'a giriş yaptığı ve Kazlıçeşme/Zeytinburnu'nda park halinde terk edildiği tespit edildi. Tırın bulunduğu yerin belirlenmesinin ardından, Bakanlık veritabanı kayıtlarını inceleyen gümrük muhafaza ekipleri, tır şoförünün ev adresine ulaştı ve şahsı gözaltına aldı. Araç ise detaylı arama yapılmak üzere şoförü ile birlikte Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğüne sevk edildi.



4 milyon 50 bin TL değerinde asetik anhidrit ele geçirildi



Gümrük muhafaza ekiplerince yapılan aramada narkotik dedektör köpekler Töki ve Misztık'ın aşırı tepki verdiğinin görülmesi üzerine, gelişmiş uyuşturucu tespit cihazları ile ikincil incelemeye geçildi. İncelemede beşer litrelik plastik bidonlarda toplam 810 litre ve yaklaşık değeri 4 milyon 50 bin lira olan eroin yapımında kullanılan asetik anhidrit maddesi ele geçirildi. Kimyasal maddeden yaklaşık 400 kilogram eroin elde edilebileceği bildirildi.



Olayla ilgili mahkemeye sevk edilen tır şoförü ile alıcı firma sahibi ve yetkilileri olmak üzere toplam 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA