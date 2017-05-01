Istanbul'da Uçuş Yasağı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da bazı bölgelerde görevli olmayan devlet hava araçları ile görerek uçuş yapan helikopterler gibi sivil hava araçlarının uçuş yapması bugün 20.30'a kadar yasaklandı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle İstanbul'da havadan da güvenlik önlemleri alındı. İstanbul'un birçok ilçesi üzerinde helikopter gibi görerek uçuş yapan sivil hava araçlarının uçuşlarına da izin verilmiyor. Saat 05: 30 ile 20: 30 arasında Taksim'in de içinde olduğu 20 deniz mili yarıçaplı bir sahada görevli olmayan devlet ait hava araçları da uçamıyor. Bu bölgelerde sadece polis helikopterleri uçabiliyor. Yayınlanan NOTAM'la bu bölgelerin koordinatları da ilgili yerlere bildirildi.



(Tuncer Cengiz/İHA)