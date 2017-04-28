İstanbul'da "Türkiye Huzur" Uygulaması

"Türkiye Huzur" uygulaması kapsamında, İstanbul genelinde sabit noktalar, eğlence mekanları, umuma açık yerler ve denizde denetimler gerçekleştiriliyor.



Ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde akşam saatlerinde başlayan asayiş uygulamasına İstanbul'da, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve trafik ekipleri katılıyor.



Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.



Sahil şeridi olan ilçelerde uygulamaya deniz polisi ekipleri de katılırken, yol uygulamalarında otomobillerin iç ve bagaj kısımları da aranıyor. Aramalara dedektör köpekler de katılıyor.



Geniş güvenlik önlemi alınarak sürdürülen "Türkiye Huzur" uygulamasına, polis helikopteri de destek veriyor.