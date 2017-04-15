İstanbul'da Transfer Zirvesi!

Trabzonspor transferde yeni bir sürece giriyor. Sezon başında izleme-araştırma komitesinin sunduğu oyuncular arasından tercihler yapan Bordo-Mavililer'de artık tek yetkili teknik direktör Ersun Yanal olacak. Devre arasında ismen istediği futbolcularla fark yaratan Yanal, tüm raporlarını yönetim kurulu ile değil, bizzat Başkan Muharrem Usta ile paylaşacak. Bu noktada bütçe başta olmak üzere elbette bazı kısıtlamalar olacak ama deneyimli çalıştırıcının isteklerinin yerine getirilmesi için tüm imkanlar zorlanacak.



SADECE İLK 11'E DEĞİL



Şimdiden yardımcılarıyla birlikte transfer listesi şekillendirmeye başlayan Yanal'ın hedefi erken harekete geçerek gerekli takviyeleri sezon başı kampına yetiştirmek. Her fırsatta iyi bir iskelete sahip olduklarını ve bunu geliştirmeye çalışacaklarını belirten Bordo-Mavililer'in hocası, neredeyse her mevkiye takviye planlıyor. Böylece sadece ilk 11'inin değil, takımın kulübesinin, yani hamle oyuncularının da kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.



YİNE 25'İ GEÇMEYECEK



Sezon başında birçok futbolcusunu ya bonservisiyle ya da kiralık olarak elinden çıkaran, sonucunda da 25 kişiyi aşmayan bir kadroda karar kılan Bordo-Mavililer, yeni takviyeler olmasına rağmen bu sayıyı aşmayı hiç düşünmüyor. Karadeniz temsilcisinde sadece alt yapıdan denenmek üzere kampa davet edilecek isimlerle bu rakam yükselecek.



İSTANBUL'DA KRİTİK ZİRVE



Bu arada teknik direktör Ersun Yanal'ın dün Asbaşkan Ahmet Çubukçu ile birlikte İstanbul'a geldiği öğrenildi. İkili burada Başkan Muharrem Usta ile bir araya gelecek ve hem transferi hem de kadrodan gönderilmesi planlanan futbolcuların durumunu görüşecek. Bu kritik zirveden çıkacak sonuçlar Karadeniz ekibinin yeni sezonki yol haritasında belirleyici olacak.



(Fanatik)