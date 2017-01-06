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Istanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 90'a Ulaştı

Istanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 90'a Ulaştı

(Tür: İstanbul)

Istanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 90'a Ulaştı

(Tür: İstanbul)

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