Istanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 90'a Ulaştı

Haber-Kamera Mehmet İlkay ÖZER - Ersan SAN İstanbul DHA



Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı. İstanbul trafiğinde kar yağışı ile birlikte iş çıkışı saati trafik yoğunluğu arttı. Saat 18.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak belirlendi. Trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Özellikle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nda ve köprülerde trafiğin yoğun olduğu görüldü.