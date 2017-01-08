İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 2

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü İstanbul'da, yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması, bazılarının da dışarı çıkmaması sonucu trafik yoğunluğu yüzde 2 seviyesine geriledi.



İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Kar yağışının 6 Ocak Cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olduğu İstanbul'da vatandaşların, yetkililerin uyarısını dikkate almasıyla trafik yoğunluğu da oluşmadı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesince, akıllı telefonlara yönelik tasarlanan ve kent genelindeki trafik yoğunluğunun takip edilebilmesine olanak sağlayan "İBBCepTrafik" uygulamasındaki son verilere göre, şehir içi trafik yoğunluğu yüzde 2'ye kadar geriledi.



Kentte, kar yağışı yer yer etkili olmaya devam ediyor.