İstanbul'da Terör Operasyonu; Deaş Emirininde Aralarında Bulunduğu 5 Kişi Tutuklandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'da bulunan Tacik, Uygur, Özbek ve Kazak hücrelerinin emirini belirledi. TEM ekipleri, 2 Ocak Pazartesi günü düzenlediği operasyonla 'Tacik Azra' kod adlı DEAŞ emiri 55 yaşındaki A.K. ve yanında bulunan A.G., Z.K., A.A. ve F.R.'yi yakalayarak gözaltına aldı.



SURİYE GEÇİŞLERİNİ EMİR ORGANİZE EDİYOR



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 25 gün boyunca sorgulanan şüphelilerin, DEAŞ'ın Türkiye'de bulunan elemanlarının Suriye'ye geçişlerini organize eden kişiler olduğu tespit edildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 'Tacik Azra' kod adlı DEAŞ emiri A.K. ve yanında bulunan A.G., Z.K., A.A. ve F.R. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. - İstanbul