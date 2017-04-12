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İstanbul'da Terör Operasyonu: 27 Gözaltı
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İstanbul'da Terör Operasyonu: 27 Gözaltı
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.
12 Nisan 2017 Çarşamba 08:47
İstanbul
'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.
Kaynak:
Dunya.com
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