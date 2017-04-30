İstanbul'da 1 Mayıs Operasyonu: 16 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını provoke edecekleri öne sürülen 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 1 Mayıs Operasyonu: 16 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplanacak grupların içerisine girerek, taşlı ve sopalı korsan gösteri başlatacakları, kutlamaları provoke edeceği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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