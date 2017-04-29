İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını provoke edeceği iddia edilen terör örgütü DHKP/C üyesi 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C üyelerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde kutlama ve tören için toplanan grupların arasına girip güvenlik görevlilerine saldırıda bulunarak provokasyon gerçekleştireceklerini belirledi.



Söz konusu soruşturma kapsamında, Okmeydanı'nda bir derneğe operasyon düzenleyen polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.