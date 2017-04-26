İstanbul'da Terör Operasyonu

Sultangazi'de bulunan Yürüyüş dergisi binasına polis tarafından operasyon gerçekleştirildi.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat, çevik kuvvet, itfaiye ve polis helikopterinin de desteğiyle Zübeyde Hanım Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki dergi binasına yönelik operasyon başlattı.



Çalışmalar sırasında Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve zırhlı araçlarla çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.



İtfaiye araçlarının yangın merdivenleriyle derginin faaliyet gösterdiği 4. kata çıkan polis ekipleri, korkuluklarla kapatılan balkondaki demirleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu makas yardımıyla keserek içeri girdi.



Polis tarafından içeride detaylı arama yapıldığı öğrenildi.