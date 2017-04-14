İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığındaki 4 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyelerinin 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması öncesi sansasyonel eylem hazırlığında oldukları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.



Söz konusu soruşturma kapsamında, Kağıthane ve Kadıköy'de 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgüt adına eylem yapmayı hedefleyen 4 kişi gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.