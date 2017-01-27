İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 17 Gözaltı

İstanbul Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 15'i yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı.

AYNI KİŞİYE AİT 7 ADRESE BASKIN

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün uluslararası terörist faaliyetlerinin deşifre ve tespit edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şüpheli Kerimullah T'nin Zeytinburnu'ndaki 7 adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, K.T. ve aranması bulunan Mübarek K. ile yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.

3 ADRES MESCİD OLARAK KULLANILIYOR

TEM ekipleri, adreslerin 3 tanesinin mescit olarak kullanıldığını, Kerimullah T. tarafından buralarda terör örgütü DEAŞ'a eleman yetiştirildiğini ve bazı kişileri terör örgütüne yönlendirdiğini tespit etti. Kerimullah K.'nın ayrıca DEAŞ'a katılmak üzere yurt dışından gelenlerin barınmalarını sağlayıp Suriye'ye gitmelerine yardım ettiği ve örgüte eleman kazandırdığı da belirlendi.

'TERÖR NİTELİKLİ KAYIP ŞAHIS' OLARAK ARANIYORDU

Gözaltına alınan şüphelilerden Mübarek K.'nin Şanlıurfa Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'terör nitelikli kayıp şahıs' olarak arandığı belirlendi.Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dijital ve yazılı belgeler ele geçirildi.

SINIRDIŞI EDİLECEKLER

Yabancı uyruklu şüphelilerin sınır dışı edilecekleri, diğer iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.