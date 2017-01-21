İstanbul'da DHKP-C Operasyonu: 3 Kişi Gözaltında

İstanbul'un Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Küçük Armutlu bölgesinde terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu belirtilen 3 erkek şüpheli yakalandı.

SUÇ KAYDI VE HAPİS CEZALARI VAR

Şüphelilerden A.K'nın "silahlı terör örgütüne üye olma", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet", "örgüt adına silahlı soygun, şantaj, şiddete başvurma"nın da aralarında olduğu çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu, ayrıca 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası dolayısıyla arandığı öğrenildi.

Şüpheli F.S'nin de "kasten yangın çıkarma", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi. Hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şüphelinin arandığı belirtildi.

E.U'nun ise "silahlı terör örgütünü kurma-yönetme", "terör örgütü propagandası", "kamu malına zarar verme" suçlarından kaydının olduğu, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan arandığı kaydedildi.

SALDIRIYLA İLGİLİ 5 GÖZALTI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece tek atımlık lav silahlarıyla düzenlenen saldırılar sonrasında DHKP-C'ye yönelik 15 adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda saldırganlarla irtibatlı olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Dün gece Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve Sütlüce'de bulunan AK Parti İl Başkanlığı binalarına tek atımlık lav roketi ile düzenlenen saldırıların ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde sol bir örgüte ait deliller ele geçirdi.

PARMAK ZİLİ LAV ROKETİNDEKİ İZLE EŞLEŞTİ

Olay yerlerinden toplanan deliller incelenerek saldırıda kullanılan tek atımlık lav roktetinin alınan parmak izleriyle DHKP-C'den poliste kaydı bulunan Şerif Tunç'un kaydıyla eşleştiği öğrenildi.

15 ADRESE OPERASYON

Bu gelişmeler üzerine TEM ekipleri sabah saatlerinde saldırganlarla irtibatlı olduğu değerlendirilen 15 adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda DHKP-C'den kaydı bulunduğu belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.