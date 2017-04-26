İstanbul'da Teog Heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem ortak sınavlarının birinci gün oturumu başladı.



İstanbul'da da öğrenciler sabahın erken saatlerinde velileriyle sınava girecekleri okullara gitti.



Sınav saatini heyecanla bekleyen öğrenciler, daha sonra sınıflara alındı.



Veliler ise dışarıda çocuklarının sınavının bitmesini bekliyor.



Bakırköy'deki Emlak Kredi Bankası Ortaokulunun önünde sınava giren çocuğunu bekleyen Zerrin Tugay, çok heyecanlı olduğunu söyledi.



Sınavların, öğrencilerin kendi semtlerindeki okullarda yapılmasından yana olduğunu belirten Tugay, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının önemine değindi.