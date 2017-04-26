İstanbul'da Teog Heyecanı

Ortaokul 8. sınıfta okuyan öğrencilerin katıldığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavları başladı.



Sınava girmek için Kadıköy Halil Türkkan Ortaokulu ve Fatih'teki Çapa Ortaokulu'na gelen öğrenciler çalıştıklarını belirterek, iyi bir yere gelmek istediklerini söyledi. Veliler de çocukları için iyi bir gelecek temennisinde bulundu. Puanları liselere geçişte kullanılacak TEOG sınavları Türkçe sınavı ile başladı. Öğrenciler daha sonra Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavlarına girecek.



- İstanbul