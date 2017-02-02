İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul'da, Suriye'deki iç savaşta müzelerden yağmalanıp ülke dışına çıkarıldığı değerlendirilen, Asur medeniyetine ait 5 tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te Suriye uyruklu 1 kişinin ülkesinden getirdiği tarihi eserleri satacağını belirledi.



Olayla ilgili çalışma baştan ekipler, şüphelinin adresini tespit etti. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli R.A.'yı (30) gözaltına aldı.



Evde yapılan aramada, Asur medeniyetine ait 5 tarihi eser ele geçirildi.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.