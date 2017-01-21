Istanbul'da Taksilerde Yeni Dönem Başladı

* İstanbul'da taksilerde 2,5 kilometreye kadar olan mesafede 8 lira 75 kuruş indi-bindi ücreti bugün uygulanmaya başladı. Taksiciler taksimetre ayarlarını değiştirmek için ayar ve muayene servisleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)



İstanbul'da taksimetreye getirilen 2,5 kilometreye kadar olan mesafede 8 lira 75 kuruş indi-bindi ücreti bugün uygulanmaya başlarken, taksicilerin taksimetre ayarlarını değiştirmek için ayar ve muayene servisleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Kısa mesafe yolcu almak istemeyen taksiler için yapılan şikayetler üzerine İstanbul Taksiciler Odası aralık ayında harekete geçmiş ve şikayetleri ortadan kaldırmak için taksilerde kısa mesafe uygulaması fikrini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) sunmuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararı onaylanmasının ardından İstanbul'daki taksiciler, taksimetre ayarlarını değiştirmek için ayar ve muayene servisleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Taksimetre ayarlarını değiştirmek için kuyrukta bekleyen taksiciler, 'Vatandaşlar indi bindi ücretinin zam olduğunu söylüyor ve tepki gösteriyor' dedi. Bazı taksiciler ise indi bindi ücretlerine tepki göstermek için taksimetre ayarlarını değiştirmediği öğrenildi. Yetkililer, İstanbul'da 5 muayene, 10 tane ise tamir ve ayar merkezi bulunduğunu ve İstanbul'da 18 bin taksiye sağlıklı hizmet edemeyeceğini savundu.



USULSÜZLÜK GÖZDEN KAÇIYOR



Taksimetre ayarını yeni ücret sistemine göre ayarlatmak için geldiğini ancak burada usulsüzlük yapıldığını iddia eden bir taksici, 'Taksimetre tarifelerinde zorunlu olan değişikliklerde ilk önce taksimetre tamir ve ayar servislerinde yüklenir. Daha sonra muayeneye gelen taksiler 200 metre hareket ettirilir ya da tambur denilen sistemin üzerinde hareket ettirilerek taksimetre test edilir. Doğruysa ayarlar, taksimetre mühürlenerek işleme konulur. Ancak bu işlemin uzun sürmesinden dolayı yoğunluğu dikkate alan servisler bu tür testleri yapmadan muayene servislerine mühür işlemi yapılıyor. Hatta muayene işlemleri ayar servislerinde yapılıyor. Bu usulsüzlük gözden kaçıyor" diye konuştu.



İNSANLARIN TEPKİSİ ÖLÇECEĞİZ, HESAP KİTAP YAPACAĞIZ



Aracının taksimetresini yeni ücret sistemine göre ayarlattıran bir taksi sürücüsü, "Taksimetreyi ayarlattım. Bu saatten sonra indi bindi artık 8.70 TL oldu. Bakacağız göreceğiz zamanla, insanlarla problem yaşamazsak sıkıntı yok. İnsanların tepkisi kimisine göre değişecek kimisine göre haklı bulacak. Bir taksici olarak, denemek lazım ve bir süre deneyeceğiz, insanların tepkisini ölçeceğiz. Kendi açımızdan da hesap kitap yaparak bakacağız" dedi.



YOLCULARLA TARTIŞMAK İSTEMİYORUZ



Ticari taksi aracının taksimetresini ayarlatmaya gelen Nevzat Takmaz isimli bir sürücü, "Yaklaşık 3 saatten beri bekliyorum. Yolcularımızdan duyarlı davranmalarını bekliyoruz kimseyle tartışmamak için. Zaten taksi yolcularımızın indi bindi sorunu olmuyor. Yolcular araba bulmak için sıkıntı yaşıyorlardı. Taksiciler kısa mesafe diye yolcu almıyorlar diye sorun olmayacak. Ama taksiye günde veya ayda bir kez binenler için sıkıntı olmuş olacak. Onlar da itiraz edecekler ama zamanla alışacaklar" diye konuştu.



TBF: KARAR UYGULANIRSA, KONUYU YARGIYA TAŞIYACAĞIZ



Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuya ilişkin daha önce yaptığı yazılı açıklamada taksilerde indi bindi ücretinin gizli bir zam olduğunu ve diğer toplu taşıma araçlarının da gelecek zamların habercisi olduğunu belirtmiş, şöyle devam etmişti: "?Her taksimetre zammından sonra diğer toplu taşıma araçlarına zam geliyor. Ülkenin ekonomik durumu göz önüne alındığında vatandaşın toplu taşıma araçlarına daha fazla para vererek, binecek durumda olmadığı görülecektir. Bu nedenle belediyeyi milli seferberliğe uyarak, vatandaşa daha fazla yük getirmemesini istiyoruz. Belediyenin bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz. Karar uygulanırsa, konuyu yargıya taşıyacağız"