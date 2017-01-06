İstanbul'da Sürücülerin Zor Anları

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı nedeniyle birçok araç Beylikdüzü rampasını çıkamazken bazı sürücüler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeteri derecede tuzlama çalışması yapılmadığını belirtti.



İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı araç sürücülerini olumsuz etkiledi. Büyükçekmece istikametine giden sürücüler Beylikdüzü rampasında zor anlar yaşadı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı araç sürücüleri rampayı çıkamadı. Kar lastiği olan araçlar yoldan çıkarken, kara hazırlıksız yakalanan birçok araç rampayı çıkarken patinaj yaptı. Yolda kalan sürücülerin yardımına ise vatandaş koştu. Bazı sürücüler ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yolda tuzlama çalışması yapmadığından yakındı. - İSTANBUL