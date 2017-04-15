İstanbul'da Suriye Konulu Seminer

Suriye muhalefetini temsil eden Müzakere Heyeti Başkanı Nasr el-Hariri, Esed rejimi var olduğu sürece terörle mücadele edilemeyeceğini söyledi.



İstanbul'da "Cusur" Araştırma Merkezi tarafından "Siyasi çözüme dair umutlar, müzakere süreci ve uluslararası meydan okumalar" temasıyla düzenlenen seminerde konuşan Hariri, "Esed saf dışı bırakılmadan terörle mücadele edilemez. ABD de Esed rejimi varlığını sürdürürken Suriyeliler arasında gerçekleşecek herhangi bir diyalog sürecini destekleyemez. Onları buna ikna etmeye çalışıyoruz." dedi.



Muhalefetin uluslararası referanslar çerçevesinde hareket etmeye başladığını ve kendileri için harekete en müsait alanın Cenevre müzakereleri olduğunu belirten Hariri, müzakere sürecinde uluslararası sisteme kendi görüşlerini net bir şekilde aktararak bir aşama daha kaydettiklerini ifade etti.



Hariri, Rusya'nın ise uluslararası lobilerde Suriye'de siyasi süreçten yana olduğunu iddia ederek yalan söylediğini bildirdi.



Hariri ayrıca, ABD'nin Suriye'ye yönelik operasyonunun, Rusları artık Esed'in bir yük olduğuna ikna etmek için uygulanan bir baskı olduğunu, izlenen politikanın Ruslarla savaşma değil baskı uygulama olduğunu kaydetti.



ABD ordusu geçen hafta, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurmuştu.